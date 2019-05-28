Kabore bombası! Resmi teklif yapıldı

Transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden birisi Krasnodar ile sözleşmesi sona eren Charles Kabore.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri, yapmış olduğu açıklamada Beşiktaş'ın Kabore'ye teklif yaptığını açıkladı. Aynı zamanda oyuncunun menajeri, Fenerbahçe'nin de Kabore'nin peşinde olduğunu söyledi.

Menajer Dmitry Selyuk, Ramazan Bayramı'ndan sonra, Kabore'nin durumunun netlik kazanacağını sözlerine ekledi.