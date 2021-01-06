Kaburga dolması nasıl yapılır? Kaburga dolması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
En lezzetli yemeklerden birisi de kaburga dolması tarifi. Batman usulü yapılan kaburga dolmasına ise doyum olmaz. Et yemeği sevenler kaburga dolması nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz, en özel misafirlerinize bile rahatlıkla yapabileceğiniz kaburga dolması tarifi, yapılışı malzemeler ve püf noktası...
06 Ocak 2021, Çarşamba 15:56 Son Güncelleme:
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Et yemeği düşkünlerinin vazgeçemediği kaburga dolması tarifi, evde yapılabilen lezzetli tariflerden. Sevdiklerinize hazırlamak için kaburga dolması tarifi arıyor ya da kaburga dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kaburga dolması tarifi, yapılışı malzemeler ve püf noktası...
Kaburga dolması tarifi
Kaburga dolması malzemeleri
- 1 adet kuzu kaburga
İç harcı için:
- 500 gram kuzu kuşbaşı
- 500 gram pirinç
- Tuz
- Karabiber
- Yenibahar
- 7-8 dal maydanoz
- 1 kahve fincanı kavrulmuş badem içi
Sosu için:
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tereyağı
Kaburga dolması yapılışı
Kaburgayı ortadan dikkatle açın. Tuz ve karabiber karışımıyla ovalayıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Diğer yanda etinizi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Pirinci ekleyip kavurduktan sonra üzerini geçecek kadar su ilave edin. Kapağı kapalı halde pilav gibi pişirip ocaktan alın. Ardından içine tuz, baharat, badem ve kıyılmış maydanoz ekleyip harmanlayın. Pilavı kaburganın içine doldurup ağzını iğne iplikle dikin. Tereyağını tavada eritip salçayı yağda kavurun. Yoğurdu da ekleyip hazırladığınız sosu kaburganın dışına sürün. Üzerine tuz ve sıcak su ilave edin ve ocağa alın. Kaynamaya başladıktan yarım saat sonra altını kısın. Piştikten sonra büyük servis tabağına alın.