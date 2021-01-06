Et yemeği düşkünlerinin vazgeçemediği kaburga dolması tarifi, evde yapılabilen lezzetli tariflerden. Sevdiklerinize hazırlamak için kaburga dolması tarifi arıyor ya da kaburga dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kaburga dolması tarifi, yapılışı malzemeler ve püf noktası...

Kaburga dolması tarifi

Kaburga dolması malzemeleri

1 adet kuzu kaburga

İç harcı için:

500 gram kuzu kuşbaşı

500 gram pirinç

Tuz

Karabiber

Yenibahar

7-8 dal maydanoz

1 kahve fincanı kavrulmuş badem içi

Sosu için:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı domates salçası

Tereyağı

Kaburga dolması yapılışı

Kaburgayı ortadan dikkatle açın. Tuz ve karabiber karışımıyla ovalayıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin. Diğer yanda etinizi suyunu salıp çekene kadar kavurun. Pirinci ekleyip kavurduktan sonra üzerini geçecek kadar su ilave edin. Kapağı kapalı halde pilav gibi pişirip ocaktan alın. Ardından içine tuz, baharat, badem ve kıyılmış maydanoz ekleyip harmanlayın. Pilavı kaburganın içine doldurup ağzını iğne iplikle dikin. Tereyağını tavada eritip salçayı yağda kavurun. Yoğurdu da ekleyip hazırladığınız sosu kaburganın dışına sürün. Üzerine tuz ve sıcak su ilave edin ve ocağa alın. Kaynamaya başladıktan yarım saat sonra altını kısın. Piştikten sonra büyük servis tabağına alın.



