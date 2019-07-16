Kabus devam ediyor! 18 can aldı
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan iki kişi öldü. Bu ölümlerle birlikte bir ayda Mersin’de 9, Adana’da 8, Niğde’de de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti
12 Temmuz’da rahatsızlanan Z.S. (58), Ceyhan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Z.S. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Rahatsızlanarak dün gece Ceyhan Devlet Hastanesi’nden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle sevk edilen H.Ö. (64) de hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren iki kişinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Ölenlerden Z.S’nin yeğeni Ali Eroğlu, dayısının metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 4 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiğini söyledi.
Bu vefatlarla son bir ayda Mersin’de 9, Adana’da 8, Niğde’de de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmiş oldu.
AA