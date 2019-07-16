Kabus devam ediyor! 18 can aldı Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan iki kişi öldü. Bu ölümlerle birlikte bir ayda Mersin’de 9, Adana’da 8, Niğde’de de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti