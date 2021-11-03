Kabuslar evi! Vahşet 11 ay sonra ortaya çıktı

ABD Houston’da Brian Coulter (31), sevgilisi Gloria Williams’ın (35), 8 yaşındaki otistik oğlu Kendrick Lee’yi 20 Kasım 2020’de döverek öldürdü. Ardından çocuğun cesedini evdeki bir odaya kaldırdı. 3 gün sonra silahlı olarak bir markete giren Brian Coulter, ‘soygun’ suçlamasıyla tutuklandı. Cezaevinde 6 gün kaldı. Ancak bu sürede polis, Brian Coulter’ın evine gitmediği için ceset bulunamadı. Tahliye olan Brian Coulter evine geri döndü. Ceset de aylarca odada kaldı.

Evde çocuklar kaldı

Sevgililer, Gloria Williams’ın 15, 10 ve 7 yaşındaki 3 oğlunu ‘yaramazlık yaptıklarında’ cezalandırmak için cesedin bulunduğu odaya kilitledi. Cinayetten 4 ay sonra Mart 2021’de sevgililer evden taşındı. Ancak cesedin bulunmaması için çocukları en büyüklerine emanet ederek evde bıraktılar. Evin kirasını düzenli olarak ödüyorlardı. Evde de insanlar yaşadığı için komşular ve ev sahibi hiçbir şeyden şüphelenmedi. Geçen ay Brian Coulter, çocuklardan 10 yaşında olanın yumruklayarak çenesini kırdı.

İşkenceden bıktı

Tedaviye götürülmeyen çocuğun çenesi kendi kendine kaynadı. Sonunda yaşadığı işkenceden bıkan en büyük çocuk, cinayetten 11 ay sonra 24 Ekim’de polise durumu haber verdi. Olay yerine giden polisler, evin sinek istilası altında olduğunu gördü. Üstelik çocuklar yetersiz beslenmişti ve 10 yaşındaki çocuğun çenesi şişmişti. Çocuğun ameliyat edileceği bildirildi. Tutuklu yargılanan Brian Colter için 1 milyon, Gloria Williams için 900 bin dolar kefalet istendi.

Kendrick Lee (sol altta) öldürülürken diğer 3 çocuk aylarca işkence gördü.