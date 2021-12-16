Kabusun önüne geçilemiyor! Omicron bir ülkeye daha sıçradı

Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu yayılmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin’de 3 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kamal el-Shakhra yaptığı açıklamada, söz konusu vakaların Batı Şeria'daki Ramallah, El Halil ve Tubas şehirlerinde tespit edildiğini ve yurtdışından geldiklerini ifade etti. Söz konusu vakaların kimlerle temas ettiğinin araştırıldığı aktarıldı.

KUDÜS (İHA)



