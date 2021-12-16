Dünya Kabusun önüne geçilemiyor! Omicron bir ülkeye daha sıçradı

Kabusun önüne geçilemiyor! Omicron bir ülkeye daha sıçradı

Dünya

Kabusun önüne geçilemiyor! Omicron bir ülkeye daha sıçradı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin’de 3 kişide koronavirüsün Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

16 Aralık 2021, Perşembe 20:58 Son Güncelleme:
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Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu yayılmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin’de 3 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kamal el-Shakhra yaptığı açıklamada, söz konusu vakaların Batı Şeria'daki Ramallah, El Halil ve Tubas şehirlerinde tespit edildiğini ve yurtdışından geldiklerini ifade etti. Söz konusu vakaların kimlerle temas ettiğinin araştırıldığı aktarıldı.

KUDÜS (İHA)

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