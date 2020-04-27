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Dünya Kaçak avcılar tarafından alçakça katledildi

Kaçak avcılar tarafından alçakça katledildi

Dünya

Kaçak avcılar tarafından alçakça katledildi

Kamerun’da turistlerin ilgi odağı olan "La Grande" (La Grand) isimli zürafa kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

27 Nisan 2020, Pazartesi 22:09 Son Güncelleme:
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Ulusal basındaki haberlere göre, Waza Milli Parkı’ndaki zürafa kaçak avcıların hedefi oldu. Kamerun’da çok popüler olan ve ülke turizmi için önem arz eden La Grande’ın öldürülmesine halk sosyal medyadan tepki gösterdi. Waza Parkı’nın Güvenlik Müdürü Andre Andolidd, La Grande’ın alçakça katledilmesinin dünya mirası için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Andolidd, parktaki 600 zürafayı, 700 fili ve 30 aslanı korumak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek, yine de kaçak avcılığın önüne geçmekte zorlandıklarını ifade etti. Afrika Yaban Hayatı Vakfının Mart 2020 tarihli raporuna göre, kıtadaki zürafa nüfusu son 30 yılda yüzde 40 azaldı.

AA

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