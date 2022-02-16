Türkiye Kaçak avlanan 400 kilogram akbalığa el konuldu

Kaçak avlanan 400 kilogram akbalığa el konuldu

Türkiye

Kaçak avlanan 400 kilogram akbalığa el konuldu

Terkos Gölü'nden kaçak olarak avlanan 400 kilogram Akbalığa el konuldu. 2 kişiye 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi.

16 Şubat 2022, Çarşamba 09:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve Arnavutköy Durusu Jandarma ekipleri ile birlikte yapılan yol kontrollerinde bir araç içinde belgesiz Akbalık nakledildiği tespit edildi.


Yapılan incelemede balıkların Terkos Gölü'nden uzatma ağlarla kaçak olarak avlanıldığının anlaşıldı. 400 kilogram Akbalığa el konuldu.

Akbalıkların mülkiyeti kamuya geçirildi, sosyal yardım kuruluşlarına hibe edildi. 2 kişi hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Hollanda’nın başarısını tekrarlamak mümkün
Hakan Çelik
Şirin Sever
2. Yeditepe Bienali tarihi mahzende
Şirin Sever
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Adana'da otomobil altında 3 adet EYP bulundu!