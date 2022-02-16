Kaçak avlanan 400 kilogram akbalığa el konuldu

Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve Arnavutköy Durusu Jandarma ekipleri ile birlikte yapılan yol kontrollerinde bir araç içinde belgesiz Akbalık nakledildiği tespit edildi.





Yapılan incelemede balıkların Terkos Gölü'nden uzatma ağlarla kaçak olarak avlanıldığının anlaşıldı. 400 kilogram Akbalığa el konuldu.

Akbalıkların mülkiyeti kamuya geçirildi, sosyal yardım kuruluşlarına hibe edildi. 2 kişi hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi.