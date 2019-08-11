Kaçak boğa Ferdinand, bu bayram çiftlikte

Geçen sene Kurban Bayramı öncesinde Rize’nin İyidere ilçesindeki kurban pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü ise yüzerek geldiği Trabzon’un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan boğa, sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Platformu tarafından satın alınarak, 29 Ağustos tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı’na getirildi.

’Ferdinand’ adı verilen boğa bir yıldır barınakta yaşam sürüyor. Geldiğinde 350 kilo olan Ferdinand, şimdi çiftlik sahibi Sibel Çakır ve ekibi sayesinde 500 kiloya ulaştı.

2 ay önce barınaktaki ’Yıldız’ isimli inekten ’Ferdi’ adında bir buzağısı olan Ferdinand’ın, sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)