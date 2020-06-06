Kaçak düğün sezonu

Korona nedeniyle 16 Mart’ta yayımlanan genelgeyle düğün salonları kapatılmıştı. Sektör temsilcileri haziran ortasında açılış beklerken, evlilik planı yapan gençler ise kendi çözümlerini üretti. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Van, Hakkari, Elazığ, Adıyaman, Şırnak ve Batman gibi birçok kentte son zamanlarda kaçak düğünlerde artış oldu. Yoğun katılımla yapılan bu düğünler, koronavirüs salgınının yayılmasına da neden oldu.

Çiftleri durduramadı

Diyarbakır’da sayıları 100’ü bulan düğün salonunun kapalı olmasının düğün yapmaya engel olmadığını belirten Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Murat Kaçar, “Salgın nedeniyle düğün yapamayan çiftler sokak arasında yaptıkları düğünle dünya evine girdi” dedi. Diyarbakır’da gelinlik işletmecisi Servet Şakar ise düğün salonlarının kapalı olmasına rağmen son 1 ayda gelinlik satışında yoğun bir hareketliliğin olduğunu söyledi.

Kır seçeneği revaçta

Kontrollü sosyal hayata geçişin ardından evlenecek çiftlerin bazıları da kır düğünlerine yöneldi. Çiftler, uzmanların ‘klimalı ve kapalı ortamlardan uzak durulmasını’ önermesi üzerine, bu yaz yapacakları düğünlerde mekan arayışını bu tavsiyelere göre şekillendirdi. Bursa’da faaliyet gösteren Oksijen Havuzbaşı Kır Düğünü İşletmecisi Sabri Zümre, “Sağlık kurullarının kapalı ortamlar ve klima konusundaki açıklamaları açık alanlara ilgili artırdı” dedi.



