Edinilen bilgiye Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Bigadiç ilçesi Servi mahallesinde "FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme/Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.D.'y, yakaladı. Yakalanan İ.D. sevk edildiği Adli makamlarca tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildiği öğrenildi.