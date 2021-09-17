Kaçak fillere 15 milyon dolarlık ziyafet
17 aydır Çin'de kaçak bir şekilde seyahat eden fil sürüsü için yetkililer 15 milyon dolara mal olan bir besin koridoru hazırladı. Bu yöntemin fil sürüsünün ve halkın güvenliğini sağlayacağı düşünülüyor.
17 Eylül 2021, Cuma 09:10 Son Güncelleme:
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Çin’de 17 aydır kuzeye doğru yürüyen fil sürüsünün ve halkın güvenliği için bir besin koridoru hazırlandı. 15 filin geçeceği 670 bin metrekarelik bölge yemek alanına çevrildi. Filler, yemek bulamayınca yerleşim birimlerinde zarara yol açmıştı. Fillerin beslenmesi Çin hükümetine 15 milyon dolara mal oldu. Başlangıçta 17 filden oluşan sürü, şimdiye kadar 500 kilometre yol kat etti. Filler için kurulan bölgede 38 bin muz ağacı ve tuzlu göletler var. Uzmanlardan oluşan ekip, fillerin geçeceği yolları hesaplayarak beslenme noktalarını belirledi.
Öte yandan fillerin güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için 400 görevli çalışıyor. 1 milyon dolarlık masrafa yol açan fillerin serüveni Çin devlet televizyonundan da naklen takip ediliyor.