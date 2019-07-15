Kaçak göçmenleri kamyonette bırakıp kaçtı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden 65 kaçak göçmenin taşındığı kamyonetin sürücüsü Ş.Y., jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulunan kamyonetten 14 kaçak göçmen çıkarken, sürücü Ş.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı

15 Temmuz 2019, Pazartesi 20:46
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Kaçak göçmenleri kamyonette bırakıp kaçtı

Ayvalık ilçesi Cunda Adası Ortunç Koyu ormanlık bölgesinde göçmen kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, 49’u Suriye, 2’si Filistin uyruklu 51 kaçak göçmen yakaladı.

TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yine Cunda Adası Patriça bölgesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan kamyonet, takip sonrası 2 kilometre ileride terk edilmiş olarak bulundu.

Kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, 10’u Suriye, 3’ü Filistin ve 1’i Irak uyruklu 14 kaçak göçmen kamyonette yakalandı. Kaçan sürücünün Ş.Y. olduğu belirlenirken jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kamyonetin koruma altına alındığı bildirilirken, kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldığı öğrenildi.

DHA

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