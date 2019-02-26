Kaçak kazı yapan 12 kişiye jandarmadan suçüstü
Tokat'ın Almus ilçesinde ve merkeze bağlı Hasanbaba köyünde izinsiz kazı yapan 12 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı
Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü ve merkeze bağlı Hasanbaba köyü yakınlarında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarmanın yaptığı operasyonda, 12 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan kişilerle birlikte kazı yaparken kullandıkları malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
DHA