Kaçak kazı yapan 12 kişiye jandarmadan suçüstü

Tokat'ın Almus ilçesinde ve merkeze bağlı Hasanbaba köyünde izinsiz kazı yapan 12 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı

26 Şubat 2019, Salı 15:47
A A
Kaçak kazı yapan 12 kişiye jandarmadan suçüstü

Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü ve merkeze bağlı Hasanbaba köyü yakınlarında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarmanın yaptığı operasyonda, 12 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan kişilerle birlikte kazı yaparken kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.