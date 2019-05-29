Kaçak kazı yaparken kıskıvrak yakalandılar!

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

29 Mayıs 2019, Çarşamba 16:35
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Kaçak kazı yaparken kıskıvrak yakalandılar!

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Gölbaşı köyü’de kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda O.A., A.G., H.A. ve A.U. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Yakalananların yanlarında bulunan 2 adet metal dedektörü ve kazı malzemelerine de el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

İHA

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