Kaçak kazı yaparken kıskıvrak yakalandılar!
Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesi Gölbaşı köyü’de kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda O.A., A.G., H.A. ve A.U. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Yakalananların yanlarında bulunan 2 adet metal dedektörü ve kazı malzemelerine de el konuldu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
İHA