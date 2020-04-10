Kaçak koruyucu malzemeler yakalandı
Gümrük Muhafaza ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1 milyon adetten fazla tıbbi koruyucu malzeme ele geçirdi.
10 Nisan 2020, Cuma 12:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri gümrük kapısı ve havalimanında operasyon gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.