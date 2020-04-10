Kaçak koruyucu malzemeler yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri gümrük kapısı ve havalimanında operasyon gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.





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