Smidge isimli 6 aylık sultan papağanı, Hollywood'un sinema ve televizyon bestecisi Vic Mizzy'in yazdığı, Addams Ailesi'nin (The Addams Family)1964 tarihli televizyon uyarlamasının tema müziğini öğrenmişti. Smidge, bu hafta Birleşik Krallık'ın Merseyside bölgesindeki Hoylake'de sahibi Rhys Owen'ın açık bıraktığı taşıma kafesinden kaçtı. Owen, bulunması zor kuşun izini sürmek için arabanın camlarını indirerek ve ses sisteminden Addams Ailesi'nin tema müziğini tam ses açarak olay yerinin yakınlarında turladı ancak bu taktik işe yaramadı. Owen sosyal medyadan kuşunun bulunması için çağrı yaptı. Bunun ardından Smidge, bölgedeki tarım arazisinde bir ağaçta en sevdiği müziği söylerken ortaya çıktı.





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BBC'ye konuşan Owen, "Oraya varır varmaz yaptıkları ilk şey beni durdurup 'Kuş hangi şarkıyı söylüyor?' diye sormak oldu. 'Addams Ailesi' dedim ve 'Evet, bu sizinki' dediler. Tanrıya şükür" ifadelerini kullandı. Owen, Smidge için daha güvenli bir kafes satın aldığını söyledi.





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