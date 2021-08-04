Kaçak Prenses Charlene: 'Geri dönmemek üzere gitti'

2011’de Monako Prensi Albert (60) ile evlenen Prenses Charlene (43), kendi adına kurulan vakfın yürüttüğü yaralı gergedanlara bakım çalışmasına katılmak için Ocak 2021’de anavatanı Güney Afrika’ya gitmişti. Eski olimpik yüzücü Charlene, sualtında uzun süre kalanlarda görülen bir kulak enfeksiyonu nedeniyle uçamadığını gerekçe göstererek 7 aydır geri dönmedi. Charlene sosyal medyadan eşini ve 6 yaşındaki ikizlerini özlediğini belirten paylaşımlar yapsa da, saraya yakın kaynaklar Prenses’in ‘kaçtığını’ öne sürüyor. Charlene ise dün yaptığı paylaşımda ekimde döneceğini iddia etti.

ELİ BOŞ DÖNDÜ

Charlene’in Güney Afrika’ya gidiş zamanlaması dikkat çekiyor. Aralık 2020’de Brezilyalı bir kadın, artık 17 yaşında olan kızının Prens Albert ile 2004’te yaşadığı ilişkiden dünyaya geldiğini öne sürdü. O dönemde henüz resmen nişanlanmasalar da Albert ve Charlene 4 yıldır birlikteydi! Mahkeme DNA testi yapılmasına karar verdi ancak henüz test yapılmadı. Prenses bu iddianın hemen ardından ülkeden ayrıldı. Prens Albert haziranda çocuklarıyla birlikte Güney Afrika’ya giderek eşini ziyaret etti. Ancak Charlene’in Prens ile birlikte dönmemesi ayrılık iddialarını körükledi.

DÜĞÜNDEN KAÇMIŞTI

Charlene ve Albert için düğünlerinde ‘modern zaman peri masalı’ yorumları yapılıyordu. Sebebi ise bir prensin yüzücüyle evlenmesiydi. Daha sonra birçok ülkedeki kraliyet üyeleri benzer düğünler yaptı ama bu, Albert ve Charlene’e kadar pek rastlanan bir durum değildi. Fakat evliliğin üzerindeki tehlike çanları daha düğünden önce çalmaya başlamıştı. Charlene’in düğünden 2 gün önce saraydan kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı iddia edilmişti. Üstelik Charlene düğünde sürekli ağlamıştı.

Monako ile Fransa arasında 1981’de imzalanan anlaşmaya göre; Monako Prensliği’nde tahta geçecek bir veliaht olmazsa, ülke Fransa’ya bağlanacaktı. Albert ile Charlene’in de bu yüzden evlendiği iddia ediliyordu. Veliaht Prens Jacques ile ikizi Prenses Gabriella’yı dünyaya getiren Charlene, böylece Monako’yu kurtarmış oldu.

Aralık 2020’de saçlarını ‘punk’ modeli kestiren Charlene, Güney Afrika’ya gidince saçlarına daha da tuhaf bir model verdi. Bu durum o dönem Prenses’in ruh halinin dengesiz olduğu iddialarına yol açmıştı.