Türkiye Kaçak tavuk operasyonu! Piyasaya sürüyorlardı, yakalandılar...

Kaçak tavuk operasyonu! Piyasaya sürüyorlardı, yakalandılar...

Türkiye

Kaçak tavuk operasyonu! Piyasaya sürüyorlardı, yakalandılar...

Bursa'da zabıta ekiplerinin baskını ile merdiven altı işletmede tavukları parçalayarak piyasaya süren yabancı uyruklu kişileri yakaladı. Baskında ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirdi.

11 Şubat 2022, Cuma 16:19 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, ruhsatsız ve hijyenik olmayan ortamda tavukların parçalara ayrılarak piyasaya sürüldüğü ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Küçükbalıklı Mahallesi 2. Uluferdi Sokak'ta gecekondudan bozma merdiven altı işletmeye baskın düzenledi.

Mezbelelik haldeki kesimhaneye yapılan operasyonda halk sağlığını hiçe sayarak kaçak olarak tavuk parçalama işlemi yapan yabancı uyruklu kişiler yakalandı. Baskında ortaya çıkan manzara ise görenleri şaşkına çevirdi.

Kaçak işletmedeki sağlıksız koşullar, insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hiçbir hijyen koşulunun uygulanmadığı kesimhanede tavukların mikrop yuvası haline dönen tezgah üzerinde parçalara ayrıldıktan sonra piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen tavuklar imha edilmek üzere ekiplerce toplatılırken, kaçak kesim yapan zanlılar hakkında cezai işlem uygulandı.


İHA


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