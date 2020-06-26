Ekonomi Kaçak tütün satışı için ceza yolda

Kaçak tütün satışı için ceza yolda

Ekonomi

Kaçak tütün satışı için ceza yolda

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de kaçak tütün satışı yapanlar ile ilgili yeni bir karar yer aldı.

26 Haziran 2020, Cuma 09:07 Son Güncelleme:
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Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya ilişkin uygulama 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulamanın yürürlük tarihi 1 Temmuz 2021 olacak.


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