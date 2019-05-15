Kaçak yapılar takibe alındı! Yıkımlar başlıyor

Türkiye genelinde 13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmeyi hedefleyen tarihi İmar Barışı'nı istismar eden fırsatçılar fena yakalandı.

PARA VE YIKIM CEZASI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, hükümet düzmece belgelerle aftan faydalanan 5 bin 300 kişinin yapı kayıt belgesini, gerçek dışı beyanda bulundukları gerekçesiyle iptal etti. Türkiye genelinde en çok Kocaeli, İzmir, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da yapılan kaçak yapılar tespit edildi.

Fırsatçılara bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacak. Fırsatçıların gerçek dışı beyanlarının ilk sırasında yapıların inşa edildiği tarih geliyor. Tarihi İmar Barışı'na başvuran vatandaşların konutlarını 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılması gerekiyordu.

Ancak bu kişilerin söz konusu fırsattan faydalanmak için yeni inşa ettikleri kaçak yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapı kayıt belgesi başvurusunda bulundukları tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu 5.300 belgenin bu kapsamda olduğu ortaya çıktı.

OLMAYAN EVE BELGE ALINDI

İmar Barışı fırsatçıları Büyükçekmece'de geçtiğimiz aylarda olmayan konuta bile kayıt belgesi çıkartmıştı. Bir vatandaş İmar Barışı'ndan yararlanarak Hazine'ye ait arazide konutu olduğunu öne sürerek yapı kayıt belgesi almıştı. İddiaya göre, vatandaşın üzerinde konutunun olduğunu belirttiği arazide herhangi bir yapı olmadığı ortaya çıkmış, Hazine'ye ait araziyi başka birine kiraladığı öne sürülmüştü.

18 MİLYAR LİRALIK KAYNAK GELDİ

Türkiye genelinde yapı kayıt belgesine başvurular da sürüyor. Edinilen bilgilere göre, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında devletin kasasına 11 ayda 18 milyar 547 milyon lira girdi. 8 Haziran 2018'de başlayan başvurular ise 9 milyon 858 bin 222'yi buldu.

ALTI AY UZAYABİLİR

İmar Barışı'ndan elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılacak. Şehirlerin yeniden imarını düzenlemek için kullanılacak. İmar Barışı'ndan 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar faydalanıyor. Müracaatlar 15 Haziran'a kadar yapılacak. İmar Barışı bedeli ise 30 Haziran 2019'a kadar ödenebilecek. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İmar Barışı'nda vatandaştan gelen yoğun istek üzerine başvuruları 31 Ekim 2019, ödeme sürecini ise 31 Aralık 2019'a kadar uzatmayı planladığı öğrenildi.