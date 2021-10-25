Kaçakçılığın böylesi! Çekirdek çuvallarından 9 tabanca çıktı
Trabzon'da polis, şüphelendiği bir aracın bagajında yaptığı aramada ay çekirdeği çuvallarının içine gizlenmiş 9 adet ruhsatsız tabanca buldu. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
25 Ekim 2021, Pazartesi 16:58 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda şüphe üzerine durdurdukları M.K. yönetimindeki otomobilde arama yaptı. Aracın bagajında yüklü ay çekirdeği dolu çuvalların içinde 9 ruhsatsız tabanca bulundu.
Sürücü gözaltına alınırken, emniyet tarafından arama anlarına ait görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.
Fatih TURAN/DHA
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