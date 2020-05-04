04.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Ekonomi Kaçakla mücadele tam gaz

Kaçakla mücadele tam gaz

Ekonomi

Kaçakla mücadele tam gaz

Bakan Murat Kurum, Ağustos 2019’da Bodrum’da sahilden koyları gezerek, yıkım sürecini başlatmıştı. // Meltem Kara Söyleyenoğlu

04 Mayıs 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde kaçak yapılaşmaya savaş açmış, denetimlere kıyı ve koylarda başlamıştı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz ağustos ayında Muğla Bodrum’da koyları sahilden inceleyip, imara ve ruhsata aykırı projeleri mühürlemişti. Bu projelerde inşaatlar durdurulmuş, aykırı bölümlerin yıkımı için süre verilmişti. Bakan Murat Kurum, Muğla’da bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı.

''499 yapının yıkımı tamamlandı''

Bodrum kıyılarında 15 ayrı otel projesinin ve plaj işletmesinin imara ve ruhsata aykırı ünitelerinin yıkıldığını ve yapı sahiplerine idari para cezaları uygulandığını söyleyen Bakan Kurum, “İlçeleriyle birlikte Muğla’da 499 yapının yıkımı tamamlandı” diye konuştu.

Küdür'e koruma

Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında da aykırı yapıların yıkımlarının devam ettiğini anlatan Kurum, “Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Küdür Yarımadası’nın koruma statüsü artırılarak ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edilmesiyle buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını yaptık” dedi.


İlgili Haberler
15 milyon liraya yıktı yenisiyle örnek olacak


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hyundai İ20 çok ses getirecek
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Torun Maya yasakları aştı, görmeyen Amelie’ye ulaştı
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 20 bin öğretmen alımı için geri sayım