Kaçakla mücadele tam gaz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde kaçak yapılaşmaya savaş açmış, denetimlere kıyı ve koylarda başlamıştı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz ağustos ayında Muğla Bodrum’da koyları sahilden inceleyip, imara ve ruhsata aykırı projeleri mühürlemişti. Bu projelerde inşaatlar durdurulmuş, aykırı bölümlerin yıkımı için süre verilmişti. Bakan Murat Kurum, Muğla’da bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili son durumu paylaştı.

''499 yapının yıkımı tamamlandı''

Bodrum kıyılarında 15 ayrı otel projesinin ve plaj işletmesinin imara ve ruhsata aykırı ünitelerinin yıkıldığını ve yapı sahiplerine idari para cezaları uygulandığını söyleyen Bakan Kurum, “İlçeleriyle birlikte Muğla’da 499 yapının yıkımı tamamlandı” diye konuştu.

Küdür'e koruma

Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında da aykırı yapıların yıkımlarının devam ettiğini anlatan Kurum, “Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Küdür Yarımadası’nın koruma statüsü artırılarak ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edilmesiyle buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını yaptık” dedi.





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