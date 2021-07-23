Türkiye Kaçan kurbanlığın arkasından gitmişti! Onur Alp Eker'in ölümünde önemli gelişme

Kaçan kurbanlığın arkasından gitmişti! Onur Alp Eker'in ölümünde önemli gelişme

Türkiye

Kaçan kurbanlığın arkasından gitmişti! Onur Alp Eker'in ölümünde önemli gelişme

Ankara'da kaçan kurbanlığı ardından giden tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedeni günler sonra bulunmuştu. Eker'in otopsisine başlandı.

23 Temmuz 2021, Cuma 12:05 Son Güncelleme:
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Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı bulmaya çalışırken kaybolan ve dün akşam cesedine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in otopsi işlemlerine başlandı. Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde dün akşam bulunan tıp fakültesi öğrencisi Eker'in cesedi, ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Eker'in cenazesi, otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Polis ekiplerinin Eker'in ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu arada, ailenin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor. Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi.


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