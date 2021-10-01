Etkinlik Rehberi Kaçan mikroplar deneyi

Kaçan mikroplar deneyi

Etkinlik Rehberi

Kaçan mikroplar deneyi

Kaçan mikroplar deneyi sayesinde çocuğunuzun neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerileri gelişim gösterecektir.

01 Ekim 2021, Cuma 13:10 Son Güncelleme:
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Çocuğunuzun sağlıklı bir şekilde neden sonuç ilişkisi kurabilmesi için ona bu tarz eğitici aktiviteler sunabilirsiniz.  Kaçan mikroplar deneyi oyunu ile çocuğunuz eğlenerek öğrenecek.

MALZEMELER

Derin bir tabak, toz karabiber, su, sıvı sabun.

NASIL OYNANIR?

 Tabağınızın içerisine su koyun ve üzerine toz karabiberi dökün. Bunlar deneyimizdeki mikroplar olacaklar. Önce çocuğunuz parmağını suya batırsın ve değişim olup olmadığını gözlemlesin. Daha sonra çocuğunuz parmağına sıvı sabun alarak parmaklarını tekrar tabağa batırsın. Karabiberlerin bu sefer tabağın kenarlarına doğru kaçtığını gözlemleyeceksiniz.

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