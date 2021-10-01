Çocuğunuzun sağlıklı bir şekilde neden sonuç ilişkisi kurabilmesi için ona bu tarz eğitici aktiviteler sunabilirsiniz. Kaçan mikroplar deneyi oyunu ile çocuğunuz eğlenerek öğrenecek.

MALZEMELER

Derin bir tabak, toz karabiber, su, sıvı sabun.

NASIL OYNANIR?

Tabağınızın içerisine su koyun ve üzerine toz karabiberi dökün. Bunlar deneyimizdeki mikroplar olacaklar. Önce çocuğunuz parmağını suya batırsın ve değişim olup olmadığını gözlemlesin. Daha sonra çocuğunuz parmağına sıvı sabun alarak parmaklarını tekrar tabağa batırsın. Karabiberlerin bu sefer tabağın kenarlarına doğru kaçtığını gözlemleyeceksiniz.