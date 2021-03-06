Etkinlik Rehberi Kaçar tane mandal almalıyım? (Oyun)

Kaçar tane mandal almalıyım? (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Kaçar tane mandal almalıyım? (Oyun)

Bu oyunla çocuğunuza kazandırabileceğiniz sayı kavramları bilgisi ile matematiksel becerilerinin gelişimine yardımcı olabilirsiniz.

06 Mart 2021, Cumartesi 12:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MALZEMELER

Çamaşır mandalları, plastik bardaklar, bant, kağıt, kalem ve makas / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

 Çocuğunuzla beraber bir kağıttan küçük kareler kesin. Bu karelerin üzerlerine küçük sayı değerleri yazın. Yazdıktan sonra bant ile her birini farklı plastik bardaklara yapıştırın. Çocuğunuzdan her bir plastik bardağa üzerinde yazan sayı kadar mandalı takmasını söyleyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Bol kahkahalı etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder