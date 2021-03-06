Kaçar tane mandal almalıyım? (Oyun)
Bu oyunla çocuğunuza kazandırabileceğiniz sayı kavramları bilgisi ile matematiksel becerilerinin gelişimine yardımcı olabilirsiniz.
06 Mart 2021, Cumartesi 12:46 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Çamaşır mandalları, plastik bardaklar, bant, kağıt, kalem ve makas / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Çocuğunuzla beraber bir kağıttan küçük kareler kesin. Bu karelerin üzerlerine küçük sayı değerleri yazın. Yazdıktan sonra bant ile her birini farklı plastik bardaklara yapıştırın. Çocuğunuzdan her bir plastik bardağa üzerinde yazan sayı kadar mandalı takmasını söyleyin.