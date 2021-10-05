Kaçarsan patlarsın oyunu çocuğunuzun motor gelişimne katkı sağlayacak.

MALZEMELER:

Renkli su balonları, kürdan, su, bir kap Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Su balonlarının içerisine bir miktar su koyun ve yarısı kadar su konulmuş kabın içerisine balonları bırakın. Daha sonra bir kürdan yardımı ile balonları patlatmaya başlayın ancak dikkat edin! Balonlar patladıkça artan su miktarı ve açılan boşluklar sayesinde sona kalan balonları patlatmak çok daha zor olacak!







