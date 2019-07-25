Kaçırılan çocuk 2 saat sonra bulundu

İddiaya göre, evlerinin önünde oynayan Mustafa’nın yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre çocuğa yiyecek alacağını söyleyip elinden tutarak götürdü.

AİLESİ BULAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ

Bir süre sonra çocuğunun sokakta olmadığı fark eden ailesi aramaya başladı. Aile, çocuklarını bulamayınca durumu polise bildirdi.

ELİNDEN TUTUP GÖTÜRDÜ

Mahalleye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler yaptıkları araştırmada Mustafa’nın bir kişi tarafından elinden tutularak götürüldüğünü belirledi.

3 SOKAK ÖTEDE BULUNDU

Ekipler, çocuk ile yanındaki şüpheliyi bulmak için çalışma geniş kapsamlı çalışma başlattı. Aramalar sırasında ekipler Mustafa’yı 2 saat sonra evinin 3 sokak ötesinde buldu.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çocuk Şube’de bilgisine başvurulan çocuk, ailesine teslim edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA



