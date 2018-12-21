Kaçırıldığını sanıp taksiden atladı

17 Aralık'ta Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gitmek için bindiği taksiden, kaçırıldığını zannederek atlayıp ağır yaralanan Derya Geçimli (40), tedavi gördüğü aynı hastanede yaşam mücadelesini kaydetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Geçimli'nin cenazesi, ikindi vakti Akdağmadeni Merkez Haseki Camisinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, olaydan sonra polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan taksi şoförü A.Ö, Cumhuriyet Başsavcılığına ifade için çağrıldı.

Adliyede ifade veren A.Ö, savcılıkça adli kontrol şartıyla salıverildi.

HASTANENİN TAŞINDIĞINI BİLMİYORDU, KAÇIRILDIĞINI SANDI

Yozgat Şehir Hastanesi önündeki duraktan 17 Aralık'ta taksiye binen Geçimli, 11 Haziran'da yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin eski binasını geçtikten sonra kaçırıldığını düşünerek bir anda paniklemiş ve Sanayi Sitesi Kavşağı yakınında hareket halindeki taksinin arka kapısından atlamıştı.

Ağır yaralanan Geçimli, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.