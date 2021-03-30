Kaçırıldığını zanneden koronavirüslü kadını bakın kim ikna etti

Karabük'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktığı için sağlık ekiplerince evine bırakılmak istenen yaşlı kadın, kaçırıldığını zannederek araçtan inip koşmaya başlayınca polis tarafından yakalandı. Endişeli kadın, İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlunun telefonla araması üzerine ikna oldu.





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KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Rahatsızlanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Zehra Taraş'a (65) COVID-19 testi yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan Taraş, Eflani ilçesindeki evinde karantinaya girmesi için sağlık ekiplerince hasta nakil aracına bindirildi.

KAÇMAYA BAŞLADI

Safranbolu ilçesine gelindiği sırada ekiplerden aracın durdurulmasını isteyen Taraş, aniden inerek kaçmaya başladı.

POLİS OĞLU KORONAVİRÜSLÜ YAŞLI KADINI İKNA ETTİ

Taraş, durumun bildirilmesi üzerine, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Polislere, kaçırıldığını iddia eden Taraş, hasta nakil aracına binmek istemedi. AA'nın haberine göre; polis ekiplerinin de ikna edemediği Taraş, İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlunun telefonla aranması üzerine ikna oldu.

Yeniden hasta nakil aracına bindirilerek evine götürülen Taraş'a polis ekipleri, yaşlı kadına Kovid-19 tedbirlerini ihlalden idari para cezası kesti.



