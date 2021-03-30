Türkiye Kaçırıldığını zanneden koronavirüslü kadını bakın kim ikna etti

Kaçırıldığını zanneden koronavirüslü kadını bakın kim ikna etti

Türkiye

Kaçırıldığını zanneden koronavirüslü kadını bakın kim ikna etti

Koronavirüs testi pozitif çıkan 65 yaşındaki Zehra Taraş, sağlık ekipleri tarafından evine bırakılmak istenirken kaçırıldığını zannetti. Araçtan inip koşmaya başlayan kadın, polis oğlu arayınca ikna oldu.

30 Mart 2021, Salı 10:47 Son Güncelleme:
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Karabük'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktığı için sağlık ekiplerince evine bırakılmak istenen yaşlı kadın, kaçırıldığını zannederek araçtan inip koşmaya başlayınca polis tarafından yakalandı. Endişeli kadın, İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlunun telefonla araması üzerine ikna oldu.



KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Rahatsızlanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Zehra Taraş'a (65) COVID-19 testi yapıldı.

Test sonucu pozitif çıkan Taraş, Eflani ilçesindeki evinde karantinaya girmesi için sağlık ekiplerince hasta nakil aracına bindirildi.

KAÇMAYA BAŞLADI

Safranbolu ilçesine gelindiği sırada ekiplerden aracın durdurulmasını isteyen Taraş, aniden inerek kaçmaya başladı.

POLİS OĞLU KORONAVİRÜSLÜ YAŞLI KADINI İKNA ETTİ

Taraş, durumun bildirilmesi üzerine, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Polislere, kaçırıldığını iddia eden Taraş, hasta nakil aracına binmek istemedi. AA'nın haberine göre; polis ekiplerinin de ikna edemediği Taraş, İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlunun telefonla aranması üzerine ikna oldu.

Yeniden hasta nakil aracına bindirilerek evine götürülen Taraş'a polis ekipleri, yaşlı kadına Kovid-19 tedbirlerini ihlalden idari para cezası kesti.


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