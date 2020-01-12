Kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu belirtileri nelerdir?

Kaçış Sendromu yani “Capillary leak syndrome” veya Sistemik kılcal sızıntı sendromu (SCLS), nadir görülen bir hastalıktır. Ancak uzmanlar, kandaki kılcal duvarlara zarar veren bir madde ile ilişkili olabileceğini düşünüyor. SCLS'li kişilerde kan basınçlarının çok hızlı düşer. Zaman zaman tekrarlayan saldırılar vardır. Bu saldırılar şiddetli olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

Kaçış sendromu nedir?

Tıp dilinde "Clarkson hastalığı" olarak bilinen Kaçış Sendromu, damar içi kan basıncında meydana gelen dengesizlikle ortaya çıkmaktadır. Sistemik kapiller kaçış sendromu ilk kez 1960 yılında Clarkson ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Bu nedenle "Clarkson Hastalığı" ismi de verilir.

Tekrarlayan damar içi sıvısının azalması ile ortaya çıkan şok atakları ortaya çıkar ve nadir görülür. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan, Japonya, ve Kuveyt de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından hastalar tespit edilmiştir. Yaşamı tehdit eden bir hastalıktır.

Kaçış sendromu genellikle ilk uyarı işaretleri şu şekildedir:

Burun tıkanıklığı

Öksürük

Mide bulantısı

Baş ağrısı

Karın ağrısı

Baş dönmesi

Kollarda ve bacaklarda şişme

Bayılma

SCLS genellikle bu saldırıların önlenmesine yardımcı olan ilaçlarla tedavi edilir.

Kaçış sendromu belirtileri

Ataklar arasında hasta sağlıklıdır. Neye bağlı olduğu ve bedenin çalışmasının nasıl bozulduğu henüz tam olarak belli değildir. Kılcal damarların içinden dışarıya sıvı çıkış hız ve miktarında artış meydana gelir. Kılcal damarlarda ortaya çıkan bu değişiklikle damar dışına sıvı sızması artar.

Akciğer-kalp-karın zarı gibi bedenin iç boşluklarına ve kaslarının içine, damar içindeki sıvılar sızarak birikir. Damar içi kan basıncı-tansiyon azalınca şok tablosu gelişir. Damar içinden beden boşluklarına sıvı kaçışına neden olan ihtimaller olsa da esas neden bilinmemektedir.

Hasta şikayetleri günlük hayatta sık karşılaşılan şikayetlerdir. Hastalar sıklıkla bulantı, karın ağrısı, kusma, halsizlik, kas ağrıları, yorgunluk gibi belirgin tanımlayıcı özellik göstermeyen yakınmalar ile başvururlar. Klinikte en sık “septik şok" tablosuyla yani kana karışan mikrobik etkenlerin ortaya çıkardığı şok tablosu ile benzerlik gösterir ve karışır.

Ataklar sırasında; damar içi sıvısının ani ve çok miktarda azalması, kanda albumin düzeylerinin düşük olması, kanın koyulaşması-akıcılığının azalması, bazen de monoklonalgamopati denilen özel bir laboratuar bulgusu tespit edilebilir. Gözlenen hastalarda yaygın bir şekilde bağırsaklarda ödem, asit, akciğer ve kalp zarında ve hatta kaslarda sıvı birikip, yaşamı tehdit edici bir tablo oluşturabilir.