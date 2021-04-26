KAD–Akrep / GAD–Boğa

Kendini yeniden yaratmak üzere güç kazanmak için buradadır.

Ruhumuzun aslında derinliklerinde çok iyi bildiğimiz ama bize unutturulduğu için bu günkü bilinçle hatırlamaya çalıştığımız bu sorunun cevabı aslında doğum haritamızdaki Ay Düğümleri yerleşiminde gizlidir. Astrolojik olarak düğümler, uzun bir ipliğin parçası gibi kendi yaşamlarımızı anlamamıza yarayan büyük anahtarı temsil eder.

Kuzey Ay Düğümü, bilinmeyeni temsil eden karmik bir noktadır.

Kuzey Ay Düğümüne transitlerin herhangi bir etkisinde, hayatımızda yapmamız beklenen değişiklikler almamız gereken dersleri ve fırsatları kaçırmamamız için bilinçli olmamız gerektiğini gösterir; bunlar, gelişmemiz ve büyümeniz için gerekli değişimlerdir.

Güney Ay Düğümü, geçmişimizi temsil eder ve hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi, dayanıklılığımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsamaktadır. İçgüdüsel ve otomatik olan davranışlarımızın türünü gösterir. Ayrıca bizim güvenlik alanımızı da temsil eder, fakat unutmayalım ki; o sığınakta fazla kalırsak tembelleşebilir ve gerileyebiliriz.

Güney Ay Düğümü, geçmişten getirdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz enerjidir. Otomatik olarak olaylardaki davranış modelimizdir. Arkamızda kalan, bugüne dek kat ettiğimiz yoldur. Ruhumuzun bu hayatta ilerlemesi gereken yolu Kuzey Ay Düğümüyle, ruhumuzun geçmişten getirdikleri ise Güney Ay Düğümüyle bağdaştırılır.

Yapılması gereken Güney Ay Düğümünün temsil ettiği yeteneklerimizi ve dayanma gücümüzü kullanarak Kuzey Ay Düğümü yolunda ilerlemektir. Ruhumuzun en derinlerinde kayıtlı olan yaşam amacımızın yolunda…

Kuzey Ay Düğümünüze hitap eden kristalleri ve taşları, kendi doğum anınızdaki Kuzey Düğümü bilgilerinizle kişisel ve ruhsal olarak büyümek için tatbik ederseniz, sizi oldukça destekleyecektir. Transitler ve ilerletmelerde açılara ve gezegenlere yönelik taşları da eklemeyi ihmal etmemelisiniz.

Güney Ay Düğümünüz ile ilgili kristaller ve taşlar da size daha önceki yaşam süreçlerinizde geliştirdiğiniz beceri ve yetenekleri bu yaşam dilimizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurlar.

Her zaman bahsettiğim gibi, taşlar size yardım etmek için burada yaşayan canlı varlıklardır. Bunlar, dünyanın tüm ruh çocuklarının gelişmesine yardım etmenin bir yolu olan çok güçlü araçlardır. Taşlar, dünya ananın bilgeliği ve sevgisidir, bu konularda sayısız güzel dönüşüm örnekleri mevcuttur. Cebinizde taşıdığınız bir kristali kullanmak onlarla çalışmanın harika bir yoludur ve ayrıca bunun için bir bileklik veya kolye takmanızı da tavsiye ederim, çünkü yaşam amacı çok önemlidir. Kolye, küpe veya bileklik olsun, taş sizi neden gerçekten burada olduğunuza bağlı tutmak için günlük bir enerjetik koruyucu ve hatırlatıcı haline gelebilir.

KAD–Akrep / GAD–Boğa

Yaşam Amacınız: Sahip olduklarını başkalarıyla paylaşmak, derin bağlar oluşturmak, sezgileri ve içgüdüleriyle hareket etmek, kendini yeniden yaratmak üzere güç kazanmak için buradadır.

Hayat amacını tatbik ederken ihtiyaç duyduğu taşlar ve ya kristaller; Dumanlı Kuvars, Akua Aura Kuvars, Siyah Turmalin, Mavi Dantel Akik, Yeşil Jade.

Rekabet gücünüz yükseltmek, dayanıklı ve mücadeleci olmayı deneyimlemek için Dumanlı Kuvars kullanabilirsiniz. Dumanlı Kuvars; mücadeleli zamanlarda sizi destekler, dayanıklılığınızı ve azminizi arttırır. Vazgeçeniz gereken şeyler olduğunda bunlardan vazgeçebilmenizi kolaylaştırır, hayatınızı dönüştürebilme kabiliyetinizi su yüzüne çıkarmanıza yardım eder. Mavi dantel akik; kendinizi yukarı çekmeniz ve tepeye tırmanmanız yönünde destekleyicidir.

Akua Aura Kuvars taşı kendinizle ilgilenmekten ziyade, hayatında önem taşıyan kişilerle ilgilenirken, kendinizi inandığınız kişiler ve idealler için feda etmeyi deneyimlemek için size yardımcı olabilir.

Yeşil Jade; sahiplenici doğanızdan sıyrılmanız artık geride bırakılması gereken şeyler konusunda adım atmanız yönünde destek verir. İç sıkıntısı hissettiğiniz ve endişe yaptığınız durumlarda bu olumsuz duyguları aşmanız yardımcı olur.

Malakit taşı; tekâmül sürecine güvenerek, yeni şeyler peşinde koşmanızı motive eder. Materyal güvencelerden uzaklaşarak gelişiminizin yolunu açar.

Eski fikirleri ya da eşyaları bırakmakta zorluk çeken GAD boğada kişileri için hematit taşını önerebilirim. Hematit, kötü alışkanlık haline gelmiş olabilecek istenmeyen desenleri serbest bırakmanıza yardımcı olur. Geçmişten gelen şeyleri bırakmanıza, tüm negatif enerjiyi vücudunuzdan kurtarmanıza yardımcı olur. Eski ilişkileri bitirmek ve bağ kesmek için ise sol ele takılan Onix taşlı bir yüzük size yardımcı olacaktır.

BIRAKILMASI GEREKENLER: Mülkiyetçilik, biriktirme, inatçılık, bedensel arzulara saplanma.

GELIŞTIRILMESI GEREKENLER: Öz disiplin, yapıcı değişim, atalet enerjisini terk etmek, bağımlılığı bırakmak