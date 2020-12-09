Kadayıf çanağında muhallebi tarifi: Kadayıf çanağında muhallebi nasıl yapılır?
Muhallebili ile yapılan tatlılar arasında hem sunum olarak hem de lezzet olarak belki de en güzeli olan kadayıf çanağında muhallebi tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Muhallebili tatlı sevenler ise kadayıf çanağında muhallebi nasıl yapılır merak ediyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kadayıf çanağında muhallebi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
09 Aralık 2020, Çarşamba 16:44 Son Güncelleme:
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Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle hafızalara kazınan kadayıf çanağında muhallebi tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Muhallebi ile yapılan tatlıları sevenler, kadayıf çanağında muhallebi nasıl yapılır merak ediyor. Kadayıf çanağında muhallebi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
Kadayıf çanağında muhallebi tarifi
Kadayıf çanağında muhallebi malzemeleri
Kadayıf çanakları için:
- 1/2 su bardağı pudra şekeri
- 1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı
- 150 gram kadayıf
- 50 gram kavrulmuş file badem
Muhallebi için:
- 2,5 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilin
- 1 adet yumurta sarısı
- 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası
Kadayıf çanağında muhallebi yapılışı
Kadayıf için;
Fırını 180 dereceye ayarlayın. Kadayıfları elinizle ufak parçalara ayıracak şekilde didikleyin. Erimiş tereyağı ve pudra şekerini kadayıflarla karıştırın. Muffin kalıplarına ölçünüze göre kadayıfları yarısına göre doldurun. Su bardağı yardımıyla bastırarak kalıpların içini çukurlaştırın. Fırında kızarana kadar 15-20 dakika pişirin.
Muhallebisi için;
Sütü bir tencereye alın. Yumurta sarısını, şekeri, vanilini ve mısır nişastasını ilave edin. Muhallebinizi sürekli çırpma teliyle karıştırarak pişirin. Kıvama gelen muhallebiyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Kızaran kadayıf çanaklarını soğuduktan sonra muhallebiyle doldurun. Üzerine kavrulmuş file badem ilave ederek servis yapın.