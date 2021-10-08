Kadayıf dolması nasıl yapılır? 7 Ekim MasterChef kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kadayıf dolması tarifi yaptılar. Ekran başında izleyen seyirciler ise kadayıf dolması tarifi araştırmaya başladı. Peki, kadayıf dolması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
08 Ekim 2021, Cuma 10:53 Son Güncelleme:
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Erzurum yöresinin meşhur lezzeti kadayıf dolması tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir tatlı. Peki, kadayıf dolması nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kadayıf dolması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
KADAYIF DOLMASI TARİFİ
Kadayıf dolması malzemeler
- 400 gram tel kadayıf
- 200 gram ceviz içi ( her bir dolma için 1 yemek kaşığı)
- 5 adet yumurta
Şerbeti için:
- 750 gram toz şeker
- 500 ml. su
- 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Kızartmak için:
- 2,5 su bardağı Ayçiçek yağı
Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığınız şerbet karışımını ocağa alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.
Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynayan ve kıvam alan şerbete limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için cam bir kaseye alıp bir kenarda bekletin.
Oldukça taze olan tel kadayıfları küçük parçalara ayırmadan elinizle hafif bir şekilde açın.
Havalandırdığınız ve tel tel açtığınız tel kadayıfları yumurta büyüklüğünde öbeklere ayırın.
Mutfak tezgahı üzerinde dikdörtgen bir yufka gibi ince bir kat halinde tel tel açtığınız kadayıfın orta kısmına iri parçalar halinde ceviz içi yerleştirin. Kenar kısımlarını içe doğru katladıktan sonra rulo şeklinde sarın.
Kadayıflar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Yumurtaları geniş bir kasede çırpın.
Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın ve kısık ateşte kızdırın. Hazırladığınız kadayıf dolmalarını tek tek çırpılmış yumurtaya buladıktan sonra kızmaya başlayan yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın.
Kızaran tatlıları bir kevgir yardımıyla aldıktan sonra soğumuş olan şerbetin içine bırakın. Şerbetini içmesi için kısa bir süre şerbet karışımında bekleyen tatlıları sevdiklerinizle paylaşın.