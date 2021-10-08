Erzurum yöresinin meşhur lezzeti kadayıf dolması tarifi, evde yapabileceğiniz nefis bir tatlı. Peki, kadayıf dolması nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kadayıf dolması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KADAYIF DOLMASI TARİFİ

Kadayıf dolması malzemeler

400 gram tel kadayıf

200 gram ceviz içi ( her bir dolma için 1 yemek kaşığı)

5 adet yumurta

Şerbeti için:

750 gram toz şeker

500 ml. su

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Kızartmak için:

2,5 su bardağı Ayçiçek yağı

KADAYIF DOLMASI YAPILIŞI

Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığınız şerbet karışımını ocağa alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynayan ve kıvam alan şerbete limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için cam bir kaseye alıp bir kenarda bekletin.

Oldukça taze olan tel kadayıfları küçük parçalara ayırmadan elinizle hafif bir şekilde açın.

Havalandırdığınız ve tel tel açtığınız tel kadayıfları yumurta büyüklüğünde öbeklere ayırın.

Mutfak tezgahı üzerinde dikdörtgen bir yufka gibi ince bir kat halinde tel tel açtığınız kadayıfın orta kısmına iri parçalar halinde ceviz içi yerleştirin. Kenar kısımlarını içe doğru katladıktan sonra rulo şeklinde sarın.

Kadayıflar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Yumurtaları geniş bir kasede çırpın.

Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın ve kısık ateşte kızdırın. Hazırladığınız kadayıf dolmalarını tek tek çırpılmış yumurtaya buladıktan sonra kızmaya başlayan yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Kızaran tatlıları bir kevgir yardımıyla aldıktan sonra soğumuş olan şerbetin içine bırakın. Şerbetini içmesi için kısa bir süre şerbet karışımında bekleyen tatlıları sevdiklerinizle paylaşın.



