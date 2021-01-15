Kadayıf ve cevizin eşsiz uyumu ile ortaya çıkan kadayıf dolması tarifi, evde kolaylıkla yapılan enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kadayıf dolması tarifi arıyor ya da kadayıf dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Kadayıf dolması tarifi

Kadayıf dolması malzemeleri

300 gram taze tel kadayıf

1 su bardağı kırılmış ceviz

Bulamak için;

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım paket vanilya

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Kadayıf dolması yapılışı

İlk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Bunun için şeker ve suyu yaklaşık 20dk kaynatıyoruz. Ocaktan almaya yakın içerisine 3-4 damla limon suyu damlatıyoruz. Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor o nedenle benim önerim şerbeti çok önceden yaparak dolaba kaldırmanız. Kadayıfı elimiz ile biraz ayırıyoruz. Avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açıyoruz. Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak sıkıca kenarlarını da toparlayarak sarıyoruz. Kalan kadayıfları da bu şekilde sarıyoruz. Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpıyoruz. Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elimiz ile düzeltiyoruz. Fazla gelen yumurtayı elinizle sıkabilirsiniz. Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyuyoruz ve kızdırıyoruz. Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartıyoruz. Tencereden alır, almaz hemen soğuk olan şerbetin içerisine bırakıyoruz. 3-4 dakika kadar şerbetin içerisinde tutarak servis tabağına alıyoruz.



