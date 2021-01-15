Kadayıf dolması nasıl yapılır? Kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler kadayıf dolması için kıyasıya mücadele ediyor. Seyirciler ise kadayıf dolması nasıl yapılır merak ediyor. Kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
15 Ocak 2021, Cuma 14:06 Son Güncelleme:
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Kadayıf ve cevizin eşsiz uyumu ile ortaya çıkan kadayıf dolması tarifi, evde kolaylıkla yapılan enfes bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kadayıf dolması tarifi arıyor ya da kadayıf dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Kadayıf dolması tarifi
Kadayıf dolması malzemeleri
- 300 gram taze tel kadayıf
- 1 su bardağı kırılmış ceviz
Bulamak için;
- 3 adet yumurta
- Yarım su bardağı süt
- Yarım paket vanilya
Kızartmak için;
- Sıvı yağ
Şerbeti için;
- 2 su bardağı şeker
- 2,5 su bardağı su
- 3-4 damla limon suyu
İlk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Bunun için şeker ve suyu yaklaşık 20dk kaynatıyoruz. Ocaktan almaya yakın içerisine 3-4 damla limon suyu damlatıyoruz. Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor o nedenle benim önerim şerbeti çok önceden yaparak dolaba kaldırmanız. Kadayıfı elimiz ile biraz ayırıyoruz. Avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açıyoruz. Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak sıkıca kenarlarını da toparlayarak sarıyoruz. Kalan kadayıfları da bu şekilde sarıyoruz. Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpıyoruz. Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elimiz ile düzeltiyoruz. Fazla gelen yumurtayı elinizle sıkabilirsiniz. Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyuyoruz ve kızdırıyoruz. Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartıyoruz. Tencereden alır, almaz hemen soğuk olan şerbetin içerisine bırakıyoruz. 3-4 dakika kadar şerbetin içerisinde tutarak servis tabağına alıyoruz.