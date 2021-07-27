Yemek Kadayıf dolması nasıl yapılır? MasterChef 27 Temmuz 2021 kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Kadayıf dolması nasıl yapılır? MasterChef 27 Temmuz 2021 kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kadayıf dolması nasıl yapılır? MasterChef 27 Temmuz 2021 kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Kadayıf dolması nasıl yapılır? MasterChef 27 Temmuz 2021 kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 2. turu geçmek için kadayıf dolması yaptı. Ekran başındaki izleyiciler ise "kadayıf dolması nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadına doyamayacağınız kadayıf dolması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

27 Temmuz 2021, Salı 22:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erzurum yöresinin en çok sevilen tatlılarından birisi olan kadayıf dolması tarifi, evde yapılabilen enfes bir lezzet. Peki, kadayıf dolması nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Kadayıf dolması tatlısı, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KADAYIF DOLMASI TARİFİ

Kadayıf dolması malzemeler

  • 400 gram tel kadayıf
  • 200 gram ceviz içi( her bir dolma için 1 yemek kaşığı)
  • 5 adet yumurta

Şerbeti için:

  • 750 gram toz şeker
  • 500 ml. su
  • 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Kızartmak için:

  • 2,5 su bardağı Ayçiçek yağı

Kadayıf dolması yapılışı

Önce şerbeti hazırlayın. Toz şeker ve suyu derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığın ve şerbet karışımını ocağa alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynayan ve kıvam alan şerbete limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için kenarda bekletin. Taze tel kadayıfları küçük parçalara ayırmadan elinizle hafif bir şekilde açın. Havalandırdığınız ve açtığınız tel kadayıfları yumurta büyüklüğünde öbeklere ayırın. Mutfak tezgahı üzerinde dikdörtgen bir yufka gibi ince bir kat halinde açtığınız kadayıfın orta kısmına iri parçalar halinde ceviz içi yerleştirin. Kenar kısımlarını içe doğru katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Kadayıflar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Geniş bir kasede yumurtaları çırpın. Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın ve kısık ateşte kızdırın. Hazırlanan kadayıf dolmalarını tek tek çırpılmış yumurtaya buladıktan sonra kızmaya başlayan yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kızaran tatlıları bir kevgir yardımıyla aldıktan sonra soğumuş olan şerbetin içine bırakın. Şerbetini çekmesi için kısa bir süre şerbet karışımında bekletin.

İlgili Haberler
Süt helvası nasıl yapılır? 26 Temmuz 2021 MasterChef süt helvası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktasıAcem pilavı nasıl yapılır? MasterChef 26 Temmuz 2021 acem pilavı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
İsviçre Alpleri ve Lihtenştayn
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Alaçatı'dan dünyaya uzanan dondurma serüveni: Dondurmino
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (27 Temmuz 2021)