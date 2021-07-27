Erzurum yöresinin en çok sevilen tatlılarından birisi olan kadayıf dolması tarifi, evde yapılabilen enfes bir lezzet. Peki, kadayıf dolması nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Kadayıf dolması tatlısı, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KADAYIF DOLMASI TARİFİ

Kadayıf dolması malzemeler

400 gram tel kadayıf

200 gram ceviz içi( her bir dolma için 1 yemek kaşığı)

5 adet yumurta

Şerbeti için:

750 gram toz şeker

500 ml. su

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Kızartmak için:

2,5 su bardağı Ayçiçek yağı

Kadayıf dolması yapılışı

Önce şerbeti hazırlayın. Toz şeker ve suyu derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığın ve şerbet karışımını ocağa alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynayan ve kıvam alan şerbete limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için kenarda bekletin. Taze tel kadayıfları küçük parçalara ayırmadan elinizle hafif bir şekilde açın. Havalandırdığınız ve açtığınız tel kadayıfları yumurta büyüklüğünde öbeklere ayırın. Mutfak tezgahı üzerinde dikdörtgen bir yufka gibi ince bir kat halinde açtığınız kadayıfın orta kısmına iri parçalar halinde ceviz içi yerleştirin. Kenar kısımlarını içe doğru katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Kadayıflar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Geniş bir kasede yumurtaları çırpın. Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın ve kısık ateşte kızdırın. Hazırlanan kadayıf dolmalarını tek tek çırpılmış yumurtaya buladıktan sonra kızmaya başlayan yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kızaran tatlıları bir kevgir yardımıyla aldıktan sonra soğumuş olan şerbetin içine bırakın. Şerbetini çekmesi için kısa bir süre şerbet karışımında bekletin.



