Kadayıf dolması nasıl yapılır? MasterChef 27 Temmuz 2021 kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 2. turu geçmek için kadayıf dolması yaptı. Ekran başındaki izleyiciler ise "kadayıf dolması nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadına doyamayacağınız kadayıf dolması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
27 Temmuz 2021, Salı 22:53 Son Güncelleme:
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Erzurum yöresinin en çok sevilen tatlılarından birisi olan kadayıf dolması tarifi, evde yapılabilen enfes bir lezzet. Peki, kadayıf dolması nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Kadayıf dolması tatlısı, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
KADAYIF DOLMASI TARİFİ
Kadayıf dolması malzemeler
- 400 gram tel kadayıf
- 200 gram ceviz içi( her bir dolma için 1 yemek kaşığı)
- 5 adet yumurta
Şerbeti için:
- 750 gram toz şeker
- 500 ml. su
- 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Kızartmak için:
- 2,5 su bardağı Ayçiçek yağı
Önce şerbeti hazırlayın. Toz şeker ve suyu derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığın ve şerbet karışımını ocağa alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynayan ve kıvam alan şerbete limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için kenarda bekletin. Taze tel kadayıfları küçük parçalara ayırmadan elinizle hafif bir şekilde açın. Havalandırdığınız ve açtığınız tel kadayıfları yumurta büyüklüğünde öbeklere ayırın. Mutfak tezgahı üzerinde dikdörtgen bir yufka gibi ince bir kat halinde açtığınız kadayıfın orta kısmına iri parçalar halinde ceviz içi yerleştirin. Kenar kısımlarını içe doğru katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Kadayıflar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Geniş bir kasede yumurtaları çırpın. Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın ve kısık ateşte kızdırın. Hazırlanan kadayıf dolmalarını tek tek çırpılmış yumurtaya buladıktan sonra kızmaya başlayan yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kızaran tatlıları bir kevgir yardımıyla aldıktan sonra soğumuş olan şerbetin içine bırakın. Şerbetini çekmesi için kısa bir süre şerbet karışımında bekletin.