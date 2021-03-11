Gelinim mutfakta yarışmasından yapılan Kadayıf mantısı hangi yöreye aittir, Kadayıf mantısı tarifi nedir, soruları internet ortamında en çok aranan tarifler arasında yerini aldı. Peki, kadayıf mantısı tarifi nedir, Kadayıf mantısı hangi yöreye aittir? Bu sorular ve daha fazlası haberimizin detaylarında...

KADAYIF MANTISI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Kadayıf mantısı yöresel lezzetlerden olmadığı için herhangi bir yöreye ait olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

KADAYIF MANTISI NASIL YAPILIR?

KADAYIF MANTISI TARİFİ

Kadayıf mantısı kadayıf ve yoğurdun mükemmel buluşmasıyla bir araya gelen enfes lezzetlenderdir. Kadayıf mantısının tarifi püf noktalarına dikkat edildiğinde oldukça basit ve pratik bir tariftir.

KADAYIF MANTISI TARİFİ MALZEMELERİ

Kadayıf

Köfte için:

Yarım kg kıyma

1 rendelenmiş soğan

Pulbiber

Karabiber

Tuz

Yarım demet maydanoz

Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt

Sıvıyağda yakılmış domates salçası

KADAYIF MANTISI NASIL YAPILIR?

Kadayıfın içine köfteleri sararak şekildeki gibi top top yuvarlak yapın. Fırın tepsinize dizin ve üzeri kızarana kadar fırında pişirin. Sarımsaklı yoğurt ve salça ile süsleyin. Afiyet olsun.







