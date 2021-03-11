Kadayıf mantısı hangi yöreye aittir? Kadayıf mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı tarifi
Kadayıf mantısı hangi yöreye aittir? Kadayıf mantısı tarifi nedir, soruları Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yapılmasıyla merak edilmeye başlandı. Bizler de Kadayıf mantısı nerenin? Kadayıf mantısı hangi yöreye aittir?Kadayıf mantısı tarifi nedir, sorularını sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte Kadayıf mantısı tarifi.
11 Mart 2021, Perşembe 14:20 Son Güncelleme:
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Gelinim mutfakta yarışmasından yapılan Kadayıf mantısı hangi yöreye aittir, Kadayıf mantısı tarifi nedir, soruları internet ortamında en çok aranan tarifler arasında yerini aldı. Peki, kadayıf mantısı tarifi nedir, Kadayıf mantısı hangi yöreye aittir? Bu sorular ve daha fazlası haberimizin detaylarında...
KADAYIF MANTISI HANGİ YÖREYE AİTTİR?
Kadayıf mantısı yöresel lezzetlerden olmadığı için herhangi bir yöreye ait olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
KADAYIF MANTISI NASIL YAPILIR?
KADAYIF MANTISI TARİFİ
Kadayıf mantısı kadayıf ve yoğurdun mükemmel buluşmasıyla bir araya gelen enfes lezzetlenderdir. Kadayıf mantısının tarifi püf noktalarına dikkat edildiğinde oldukça basit ve pratik bir tariftir.
KADAYIF MANTISI TARİFİ MALZEMELERİ
Kadayıf
Köfte için:
Yarım kg kıyma
1 rendelenmiş soğan
Pulbiber
Karabiber
Tuz
Yarım demet maydanoz
Üzeri için:
Sarımsaklı yoğurt
Sıvıyağda yakılmış domates salçası
KADAYIF MANTISI NASIL YAPILIR?
Kadayıfın içine köfteleri sararak şekildeki gibi top top yuvarlak yapın. Fırın tepsinize dizin ve üzeri kızarana kadar fırında pişirin. Sarımsaklı yoğurt ve salça ile süsleyin. Afiyet olsun.