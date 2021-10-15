Çay ve kahve keyfinizi lezzetlendirecek olan kadayıf sandviç tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, kadayıf sandviç nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kadayıf sandviç tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

KADAYIF SANDVİÇ TARİFİ

Kadayıf sandviç malzemeler

250 gram tel kadayıf

100 gram tereyağı

Şurup için;

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

4 damla limon suyu

İç dolgusu için;

1 poşet hazır supangle

1.5 su bardağı süt

1 su bardağı çiğ krema

Üzeri için;

Toz Antep fıstığı ya da fındık

KADAYIF SANDVİÇ YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Toz şeker ve suyu tencereye alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın, 5 dakika daha kısık ateşte kaynatıp limon suyu damlatın ve ocaktan alarak soğumaya bırakın.

İç dolgusu için; süt ve kremayı bir tencereye alın. Üzerine supangle poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Göz göz olunca ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ilındıktan sonra buzdolabında 1 saat dinlendirin.

Kadayıfları geniş bir borcama alın. Eritilmiş tereyağını üzerine gezdirerek dökün. Elinizle alttan üste doğru fazla ezmeden karıştırarak yağın eşit şekilde dağılmasını sağlayın. Kadayıftan bir miktar alıp mini kek kalıbının bölmelerine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Üzeri kızarınca fırından çıkarın ve ilk sıcaklığı geçince soğuk şerbeti üzerine dökün. Ş̧erbetini çekmiş tatlıların ilk katlarını servis tabağına sıralayın. Buzdolabından muhallebiyi çıkarın ve krema sıkma torbasına doldurup servis tabağındaki kadayıfların üzerine sıkın. İkinci kat kadayıfları üzerlerine yerleştirin. Kadayıfların üzerlerine 1 tatlı kaşığı muhallebi koyup, toz Antep fıstığı serperek servis yapın.



