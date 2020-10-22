Her lokması ayrı lezzetli: Kadayıf sarma tatlısı tarifi

Hazırlayıp dolapta saklayabileceğiniz pratik şerbetli tatlılardan birisi de Kadayıf sarma tatlısı tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için kadayıf sarma tatlısı tarifi arıyor ya da kadayıf sarma tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kadayıf sarma tatlısı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Kadayıf sarma tatlısı tarifi

Kadayıf sarma tatlısı malzemeleri

650 gram kadayıf

400 gram yakın çekilmiş ceviz (ne çok ince nede çok iri çekilmeyecek)

Kadayıf sarma üzeri için

200 gram margarin

100 gram tereyağı

Kadayıf sarma şerbeti için

6 su bardağı şeker

6 su bardağı su

Yarım limon

1 kaşık margarin (parlak olması için)

Kadayıf sarma yapılışı

Sarma işlemine başlamadan önce kadayıflarımızı tel tel oluncaya dek didikleyip yeteri kadarını avuç içimize alıp cevizini de koyup yaprak sarması sarar gibi saralım (Ben elimden geldiğince resimlerde de anlatmaya çalıştım) ve margarinle yağlamış olduğumuz tepsiye sarma işlemi bitip tepsiniz doluncaya kadar devam edelim. Daha sonrada margarini ve tereyağını pembeleşinceye kızartıp her birinin üzerine kaşık kaşık döküp 175 derece önceden ısıtılmış fırına verelim. Kızarmaya yakında derecesini 150 ye düşürelim. Nar gibi kızarınca da fırından çıkartıp, ılımasını bekledikten sonrada önceden hazırladığımız şerbetini ılık olarak dökelim. (Ben tatlımı 1 gün öncesinden yaptığım için tatlım soğuktu şerbeti de ilk sıcaklığı çıktıktan sonra döktüm. Eğer siz hemen yapıp pişirdikten sonra dökmek isterseniz de tatlıda şerbeti de elimizi yakmayacak şekilde ılık olacak. Şerbetin koyuluğu da şerbet kaynarken belli bir süre sonra kabarcıklanmaya başlar işte o an kaşığınızı şerbete sokup çıkardıktan sonra kaşıkta kalan şerbet kaşığa bulaşıyorsa olmuş demektir.



