Görüntüsüyle iştahları kabartan kadayıflı irmik helvası tarifi, lezzetiyle de hafızalara kazınıyor. Peki, kadayıflı irmik helvası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kadayıflı irmik helvası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

KADAYIFLI İRMİK HELVASI TARİFİ

Kadayıflı irmik helvası malzemeler

1 su bardağı irmik

Yarım yemek kaşığı sıvıyağ

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mavi haşhaş

2 yemek kaşığı lor peyniri

1 yemek kaşığı toz zencefil

Kadayıfı için;

150 gram kadayıf

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Sosu için;

300 gram anjelik erik

250 gram donmuş vişne

1 çay bardağı şeker

1 adet limon

1 yemek kaşığı tereyağı

KADAYIFLI İRMİK HELVASI YAPILIŞI

Öncelikle kadayıfları ufak ufak doğrayarak küçük parçalara ayrılmasını sağlayın. Tavada tereyağını eritin ve kadayıfları rengi dönene kadar kavurun. Rengi kızarmaya başlayıncaya kadar kavurduğunuz kadayıflara pudra şekerini ekleyip ocaktan alın ve soğumasına izin verin. Diğer yandan irmikli tatlı kısmını hazırlamaya başlayın. Tavayı ocağa alın, şekeri ve irmiği yağda hafifçe kavurun. Kızarmaya başlayınca suyu ekleyin ve kıvam alıncaya kadar orta ateşte karıştırarak pişirin. Son olarak ocaktan almadan hemen önce zencefil, haşhaş ve lor peyniri ekleyerek karıştırın ve altını kapatın. Ocaktan aldığınız irmikli karışımı biraz soğuyunca borcama serdiğiniz kadayıfların üzerine dökün ve rulo şeklinde sarın. Kadayıf ruloyu ılındıktan sonra buz dolabına kaldırın. Bu arada sosunu hazırlamaya başlayın. Sosu için; erik, vişne ve şekeri sos tavasında karıştırarak kıvamlı bir sos elde edin. Kaynamaya ve kıvam almaya başladığında limon suyunu ekleyip kısık ateşte çırpmaya devam edin. Sosunuz hazır olduğunda ılımaya bırakın ve sonrasında kadayıflı irmik helvasını buz dolabından çıkarıp üzerine dökün.



