Kadayıflı karides nasıl yapılır? 24 Ekim Somer Şef'in kadayıflı karides tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
MasterChef Türkiye yarışmasının eleme gecesinde yarışmacılar Somer Şef'in özel tariflerinden birisi olan kadayıflı karides tarifi için mücadele etti. Peki, kadayıflı karides nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kadayıflı karides tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
25 Ekim 2021, Pazartesi 10:27 Son Güncelleme:
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Deniz mahsülü sevenlerin tadına doyamayacağı kadayıflı karides tarifi, enfes bir lezzet. Peki, kadayıflı karides nasıl yapılır? Kadayıflı karides tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
KADAYIFLI KARİDES TARİFİ
Kadayıflı karides malzemeler
Muhammara sos:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet kırmızı kapya biber (veya 1 adet kırmızı dolmalık biber)
- 2 diş sarımsak, hafif fırınlanmış
- 50 gram ceviz
- 1 çay kaşığı isot (veya acı pul biber)
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 tutam tuz
- 1 yemek kaşığı gochujang
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 20 adet nar tanesi
- 8 adet jumbo karides
- 1 yemek kaşığı sadeyağ
- 1/2 portakal suyu
- 1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi
- 100 gram tel kadayıf
Süsleme için;
- 2 çay kaşığı sumak
- Nar ekşisi için;
- 3 adet nar
- Bal
Önce muhammara sosu yapın. Zeytinyağının yarısını kapya biberlerin üzerine sürüp ocağın üstündeki açık ateşte maşayla çevirerek közleyin. (Daha hafif bir sarımsak tadı tercih ediyorsanız sarımsağa aynı işlemi uygulayın.) Biberleri bir kâseye alın, terlemesi için üzerlerini streç filmle kapatıp bekleyin. Biberlerin kabuğunu soyun, sap ve çekirdeklerini çıkarın, kabaca doğrayın.
Doğradığınız biberleri sarımsak, ceviz, isot, kimyon, tuz, biber salçası, limon suyu, nar ekşisi ve geri kalan zeytinyağını blendera koyup 15 saniye taneli bir ezme yapın. Nar tanelerinin yarısıyla karıştırın. Fırını önceden 180°C’ye ısıtın.
Karideslerin kafasını ayırın. Bunu yapmanın en iyi yolu, karidesi bir elinizle tutup düzleştirerek diğer elinizle başını 90° çevirerek kafayla birlikte siyah çizgisini de çıkarmaktır. Karideslerin kabuğunu soyun ama kuyruğunu üzerinde bırakın. Sadeyağı bir tavada ortalama ateşte hafifçe (parmağınızı içine sokabileceğiniz sıcaklıkta) ısıtın. Portakal suyunu ve portakal kabuğunu ekleyin.
Tel kadayıfı bir kâseye koyup sadeyağ karışımını yavaşça ekleyerek yumuşatın, parmaklarınızın arası yağlanmaya başladığında tamamen yumuşamış demektir. Tel kadayıf yumuşadığında 1 cm genişliğinde kurdele haline getirin. Tel kadayıf kurdelesini, karidesin kuyruğundan başlayarak tüm eti boyunca sararak katlayın. Sarma işlemini düzenli ve iyice piştiğinden emin olmak için tek kat halinde sararak yapın.
Karidesleri fırın tepsisine dizip tel kadayıflar altın sarısı renk olana kadar yaklaşık 5 dakika fırınlayın. Fırınınız eşit pişmiyorsa pişirme sırasında tepsiyi bir tur çevirin. Narın suyunu sıkıp, bir tavaya alıp içine bir çay kaşığı kadar bal ekliyoruz. Nar ekşisi kıvam alana kadar kısık ateşte çektiriyoruz.
1 tepeleme yemek kaşığı dolusu sosu tabağa yayın. Her sosun üzerine iki tane karidesi kuyrukları yukarı gelecek şekilde oturtun. Üzerine biraz sumak ve birkaç nar tanesi koyarak servis edin.