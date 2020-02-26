Kadayıflı kek tatlısı tarifi: Kadayıflı kek tatlısı nasıl yapılır?

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Kadayıflı kek tatlısı tarifi

Kadayıflı kek tatlısı malzemeleri

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ceviz içi

200 gr çiğ kadayıf (kavrulmuş)

1 yemek kaşı toz şeker(kadayıfı kavururken kullanılacak)

Kadayıflı kek tatlısı şerbet için:

2 su bardağı şeker

2, 5 su bardağı su

Kadayıflı kek tatlısı yapılışı

Kadayıfı 1 yemek kaşığı toz şekerle kavurun. Cam tepsinin dibini yağlayıp kadayıfın yarısını serpiştirin. Kek harcını hazırlamak için karıştırma kabına yumurtaları ve şekeri ekleyip iyice çırpın. Sırasıyla yağ, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam edin. Son olarak cevizi ve kadayıfın yarısını da ekleyerek kek harcını tepsiye yayın. Kalan kadayıfı da en üste serpiştirip orta dereceli fırında pişirmeye bırakın. Keki fırından çıkarıp şerbeti hazırlayın. İlk sıcağı çıkan şerbeti soğuyan kekin üzerine dökün. Şerbeti çekince servis edin.



