Kadayıflı parmak tavuk tarifi: Kadayıflı parmak tavuk nasıl yapılır?

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Kadayıflı parmak tavuk tarifi

Kadayıflı parmak tavuk malzemeleri

2 parça tavuk göğsü

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limon

2 dal maydanoz

Panelemek için

2 yumurta sarısı

1 çay kaşığı isot

2 çorba kaşığı su

Tel kadayıf

Un

Kızartmak için;

Ayçiçek yağı

Kadayıflı parmak tavuk yapılışı

Tavuk göğsünü 2 cm kalınlığında şeritler halinde kesin. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiberi karıştırıp tavukları bulayın. Geniş tabanlı çelik bir tencereye 2 parmak kalınlığında zeytinyağı veya ayçiçek yağı dökün ve altını açın. Bu sırada tavukları paneleyin. 3 ayrı kap çıkartın. birincisine un, ikincisine yumurta ve üçüncüsüne kurumuş kadayıf koyun. 1 çorba kaşığı isotu 2 çorba kaşığı suyla karıştırıp, 2 yumurtanın sarısıyla çırpın ve çukur, geniş bir tabağa koyun. Kadayıf ve unu da ayrı ayrı tabaklara aynı şekilde yayın. Kadayıfların iyice kuru olmasına dikkat edin, tavuğa çıtırlığı o verecek ve galeta unu yerine geçecek. Eğer kadayıflar taze ise bir gece önceden açıkta bırakılıp kurutulur.

Tavukları sırasıyla un, yumurta sarısı ve en son kadayıflara bulayın. Yalnız kadayıflara bularken çok bastırmayın, üzerine yapışması yeterlidir. Aksi takdirde kadayıflar tavuğa saplanır ve tavuğun suyunu içlerine alıp çıtırlığı azalır. Kadayıfa buladığınız tavukları ısınmış yağa atın ve altın sarısı olana kadar kızartın. Pişen tavukları kağıt havlu olan bir tabağa alın, fazla yağını bıraksın.