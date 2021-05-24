KAD–Balık / GAD–Başak

Teslimiyeti deneyimlemek ve öğrenmek üzere buradadır.

Ruhumuzun aslında derinliklerinde çok iyi bildiğimiz ama bize unutturulduğu için bu günkü bilinçle hatırlamaya çalıştığımız bu sorunun cevabı aslında doğum haritamızdaki Ay Düğümleri yerleşiminde gizlidir. Astrolojik olarak düğümler, uzun bir ipliğin parçası gibi kendi yaşamlarımızı anlamamıza yarayan büyük anahtarı temsil eder.

Kuzey Ay Düğümü, bilinmeyeni temsil eden karmik bir noktadır. Bilinmeyeni keşfettikçe büyürüz. Önceki yaşamında yeterince üstlenmediğimiz veya tamamlayamadığımız olaylar, etkiler; şu anki yaşam süresindeki karşımıza çıktığında farkındalıkla karmik enerjiyi tamamlamak için doğum haritamızdaki KAD yerleşim bilgilerimizin önemi çok büyüktür.

Kuzey Ay Düğümüne transitlerin herhangi bir etkisinde, hayatımızda yapmamız beklenen değişiklikler almamız gereken dersleri ve fırsatları kaçırmamamız için bilinçli olmamız gerektiğini gösterir; bunlar, gelişmemiz ve büyümeniz için gerekli değişimlerdir.

Güney Ay Düğümü geçmişimizi temsil eder ve hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi, dayanıklılığımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsamaktadır. İçgüdüsel ve otomatik olan davranışlarımızın türünü gösterir. Ayrıca bizim güvenlik alanımızı da temsil eder, fakat unutmayalım ki; o sığınakta fazla kalırsak tembelleşebilir ve gerileyebiliriz.

Güney Ay Düğümü, geçmişten getirdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz enerjidir. Otomatik olarak olaylardaki davranış modelimizdir. Arkamızda kalan, bugüne dek kat ettiğimiz yoldur.

Ruhumuzun bu hayatta ilerlemesi gereken yolu Kuzey Ay Düğümüyle, ruhumuzun geçmişten getirdikleri ise Güney Ay Düğümüyle bağdaştırılır.

Yapılması gereken Güney Ay Düğümünün temsil ettiği yeteneklerimizi ve dayanma gücümüzü kullanarak Kuzey Ay Düğümü yolunda ilerlemektir. Ruhumuzun en derinlerinde kayıtlı olan Yaşam amacımızın yolunda…

Kuzey Ay Düğümünüze hitap eden kristalleri ve taşları, kendi doğum anınızdaki Kuzey Düğümü bilgilerinizle kişisel ve ruhsal olarak büyümek için tatbik ederseniz, sizi oldukça destekleyecektir. Transitler ve ilerletmelerde açılara ve gezegenlere yönelik taşları da eklemeyi ihmal etmemelisiniz.

Güney Ay Düğümünüz ile ilgili kristaller ve taşlar da size daha önceki yaşam süreçlerinizde geliştirdiğiniz beceri ve yetenekleri bu yaşam dilimizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurlar.

Her zaman bahsettiğim gibi, taşlar size yardım etmek için burada yaşayan canlı varlıklardır. Bunlar, dünyanın tüm ruh çocuklarının gelişmesine yardım etmenin bir yolu olan çok güçlü araçlardır. Taşlar, dünya ananın bilgeliği ve sevgisidir, bu konularda sayısız güzel dönüşüm örnekleri mevcuttur. Cebinizde taşıdığınız bir kristali kullanmak onlarla çalışmanın harika bir yoludur ve ayrıca bunun için bir bileklik veya kolye takmanızı da tavsiye ederim, çünkü yaşam amacı çok önemlidir. Kolye, küpe veya bileklik olsun, taş sizi neden gerçekten burada olduğunuza bağlı tutmak için günlük bir enerjetik koruyucu ve hatırlatıcı haline gelebilir.

KAD–Balık / GAD–Başak

Yaşam Amacınız: Teslimiyeti deneyimlemek ve öğrenmek üzere buradadır.

Hayat amacını tatbik ederken ihtiyaç duyduğu taşlar ve ya kristaller; Mavi Dantel Akik, Morganit, Yosunlu Akik, Sodalit, Yakut, Angel Aura Kuvars, Selenit, Selestit, Dumanlı Kuvars, Siyah Turmalin

GAD Başak’ın en iyi bildiği maddecilik, garanticilik mükemmeliyetçilik, anlayışından uzaklaşıp, yalnız kalıp, iç sesinize ulaşmak için ritüeller yapıp kendinize zaman ayırmayı deneyimlemelisiniz. Sodalit, iç görülerinizi daha da güçlendirir ve sizi evrensel olanla güçlü bir şekilde bağlar. Angel Aura Kuvars; meditasyon yapmak ve sezgilere yönelmenizi sağlayarak iç sesinizi dinlemeniz yönünde destek verecektir. Selenit; sezgisel zihninizi açacak ve sizi dünyanın yoğun titreşim alanının ötesine taşıyacak taşlardan biridir.

KAD Balık var olana ve değişimlere ayak uydurabilmeli, esnek olabilmeli, spontanlık kazanmalıdır. Yosun Akik, kişilerin değişimlerde zorlandığı zamanlarda kişiye değişimi reddeden tarafından uzaklaştırır. Yakut taşının titreşimlerinde gizlenmiş yaşam coşkusu sayesinde yeniliğe açık olmayan ve değişime direnç gösterenlerde iyileşme sağlar. Takı olarak kalp bölgesinde taşıyan kimse bu sayede kendine gelen her yeniliği ve fırsatı değerlendirir.

GAD Başak resmin bütününü görebilmek adına, bazı zamanlarda olaylara uzaktan bakabilmelidir. Morganit taşı size bu konuda destek verecektir.

Fiziksel sağlığını iyi seviyede tutabilmenin yolunun, ruhsal sağlığını dengeli tutabilmekten geçtiğini unutmamalı, zihnini boşaltacak meditative çalışmalara, suyla olan temasını artırmalı, sık tuzla ve kristale kuvarsla banyo yapmalı, Selenit çubuklarla aura ve çakraları dengelemelisiniz. Ruhsal veya metafiziksel konulara yönelmeniz için bunlara gerek duyacaksınız.

Mavi Dantel akiğin desteği ile endişe ve korkulardan uzak kalmak size rahatlatacaktır.

BIRAKILMASI GEREKENLER: Aşırı endişe tepkileri, kusursuz bir insan olmak, saplantılı kaygı, eleştirici tepkiler, esnek olmamak, hata bulmak ve katılık.

GELIŞTIRILMESI GEREKENLER: Şefkat, ruhsal yola odaklanmak, evrenle bağlantısını kabul edip iç sesine kulak vermek, yargılayıcı olmamak ve değişime direnç göstermemek.