Kısa sürede üne kavuşup dünya çapında yüzden fazla konser veren İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany, Walking with a Ghost ve The Avener'ın katkıda bulunduğu 2015 çıkışlı Castle in the Snow gibi hit şarkıları ve son albümü “Monumental” ile 26 Nisan'da Ankara (Milyon Performance Hall), 27 Nisan'da Eskişehir (Milyonfest)'te, 28 Nisan'da İstanbul (Dorock XL Beşiktaş) sahne alacak.