Kadebostany üç konser için Türkiye'ye geliyor!

İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany, son albümleri Monumental'in turnesi kapsamında üç konser için Türkiye'ye geliyor

26 Şubat 2019, Salı 11:15
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Kadebostany üç konser için Türkiye'ye geliyor!

Kısa sürede üne kavuşup dünya çapında yüzden fazla konser veren İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany, Walking with a Ghost ve The Avener'ın katkıda bulunduğu 2015 çıkışlı Castle in the Snow gibi hit şarkıları ve son albümü “Monumental” ile 26 Nisan'da Ankara (Milyon Performance Hall), 27 Nisan'da Eskişehir (Milyonfest)'te, 28 Nisan'da İstanbul (Dorock XL Beşiktaş) sahne alacak. 

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