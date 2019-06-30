Twitter hesabından yapılan açıklamada eşcinselliği öven ve meşrulaştıran mesajlar yayınlanmaya başlandığı belirtilerek, “Tek bir elden hazırlandığı ve planlı bir işaretle başlatıldığı fark edilen bu eylemler kabul edilemez." Denildi.

KADEM’in mesajında şu ifadeler yer aldı;

“Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekliği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlar, neslin devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırmaktadır. KADEM olarak, milli ve manevi değerlerimizin referansıyla; sağlıklı nesillerin korunması konusunda hassasiyetle çabalıyoruz. Aileyi tehdit eden her türlü fikir ve oluşuma karşı mücadele edeceğiz.”