Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez kademeli elektrik faturası uygulamasının adaleti öne çıkaran bir mekanizma olduğunu belirtti ve faturaların gayet şeffaf olacağının altını çizdi. Peki, kademeli elektrik faturası nasıl olacak? İşte milyonları ilgilendiren uygulama ile ilgili bilinmesi gereken detaylar…

KADEMELİ ELEKTRİK FATURASI NASIL OLACAK?

Kademeli elektrik faturası ile ilgili ayrıntıları paylaşan Bakan Dönmez, birinci ve ikinci kademeye ilişkin hangi kıstasları değerlendireceklerini de ifade etti. Kademeli faturalandırmada temel prensibin 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Dönmez, “EPDK’nın elinde Türkiye ortalamasında hanelerin kullandığı ortalama elektrik tüketimi de var. Birinci kademede asgari ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir rakamdan bahsediyoruz” dedi.

Bakan Dönmez kademeli elektrik faturası sistemin nasıl çalışacağını yönelik ayrıntıları da aktardı. Buna göre,

100 birime kadar bir birim fiyat belirlenecek. 100 birimin üstünde ise ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat olacak. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyat, ikinci kademeden oluşacak.

Diğer yandan faturalar da gayet şeffaf olacak. Faturada birinci kademenin fiyatı ne ikinci kademeden ne kadar kullanılmış görülecek. Tüketici bir önceki endeksle okuyup denetleyebilecek, itiraz edebilecek.

“ADALETİ ÖNE ÇIKARAN BİR MEKANİZMA”

Kademeli tarifede temel felsefenin ilk gruptaki tüketicinin desteklenmesi olduğunu dile getiren Dönmez, “Ödeme güçlüğü olmayanın tüm tüketimini desteklemek adil değil. Eşitlik değil de adaleti biraz daha öne çıkartan bir mekanizma” dedi.