Kademeli normalleşme nasıl olacak? Kademeli normalleşme grupları...

Son dakika haberine göre; Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle bir süredir hizmet vermeyen kafe ve restoranlar paket servise geçmişti. Bugünkü Kabine toplantısının en merak edilen konu başlıklarından olan kafe ve restoranların ne zaman açılacağı ve hafta içi ile hafta sonu yasaklarıyla ilgili de tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe, restoran ve kahvehanelerin açılmasıyla ilgili olarak, "Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme sürecinin mart ayında başlayacağını belirterek, " İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz" dedi.

Kademeli normalleşme nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında kademeli normalleşme adımlarının atılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre kademeli normalleşmede ana unsurlar aşılanma oranı ve vaka sayısı olarak belirlendi.

İşte kademeli normalleşme grupları:

-Düşük

-Orta

-Yüksek

-Çok yüksek

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlaması da bugün yapılan toplantının ana konu başlıklarından biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla alakalı, "Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.



