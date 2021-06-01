Türkiye Kademeli normalleşme sonrası restoran ve kafeler müşteri almaya başladı

Kademeli normalleşme sonrası restoran ve kafeler müşteri almaya başladı

Türkiye

Kademeli normalleşme sonrası restoran ve kafeler müşteri almaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşmeyle kapılarını müşterilerine açan turistik kent Muğla'nın Marmaris ilçesindeki restoran ve kafeteryalar, müşteri ağırlamaya başladı.

01 Haziran 2021, Salı 22:56 Son Güncelleme:
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Marmaris'te turist ve tatilcilerin olmazsa olmazları arasında yer alan onlarca restoranların sıralandığı Yat limanı ve Uzunyalı Mevkii'nde kademeli normalleşmeyle işletmeler açıldı. Yabancı turistlerle çalışan otellerin yüzde 70'nin kapalı olduğu Uzunyalı mevkiinde, restoran ve kafeteryaların çoğunluğu da sezon için tadilatlarını sürdürdü.

Randevu ile müşteri kabul ediliyor

Açılan mekanlarda ise müşteriler deniz manzarası eşliğinde yemeklerini yedi, içeceklerini yudumladı. Kimileri plajlarda denizde yüzerken, bazıları uzandıkları şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti. Marmarisliler ise maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak sahil yolunda yürümeyi tercih etti. Hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını açan Yat Limanı'nın dünyaca meşhur restoran işletmecileri randevu ile müşteri kabul ettiklerini bildirdi.

Bir restoranın işletmecisi ve aşçısı Hakan Ongöz, "Mekanların açılması sevindirdi ama saat problemi var. Kapanma saatleri çok erken" dedi. Bir başka restoranın işletmecisi Zehra Binay, "Hayırlısı olsun. Zaman kısıtlı ama ona da şükrediyoruz. Hazırlıklarımız yaptık ve randevulu olarak müşteri alacağız" dedi.

Restoran müşterisi Hale Cengiz, "Mekanların açılması ve arkadaşlarımızla bir araya gelmek çok güzel ama kapanma saatleri erken olması üzdü" ifadesini kullandı. Çiçek Yeter ise, "Tedbirlerimizi alarak normalleşmeye tam olması için dikkatli olacağız. Fakat, mekanların turizm şehrinde erken kapanması üzücü bir opsiyon tanınabilinirdi" diye konuştu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)

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