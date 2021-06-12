Kademeli normalleşmeyle eski günlerine döndü

Bolu’ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, Ankara ve İstanbul’a yakınlığı dolayısıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olan tabiat parkı, salgınla mücadelede kademeli normalleşmeye geçilmesiyle eski günlerine kavuştu. Salgın tedbirlerinin uygulandığı tabiat parkına gelen vatandaşlar, göl etrafında yürüyüş yaparak, bisiklet ve golf arabalarıyla tur atarak keyifli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da belirlenen alanlarda piknik yaptı. Doğayla iç içe olmanın keyfini çıkaran vatandaşlar, görevlilerce salgın tedbirlere uyulması konusunda uyarıldı.

AA