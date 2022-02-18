Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından, ‘’Kademeli tarife’’ getirileceğini duyurdu. Sonrasında ise Bakan Dönmez, yeni düzenleme ile birlikte esnafın elektrik faturalarında yüzde 25’e varan bir indirimin yapılacağını açıkladı. Yani, yüksek gelen elektrik faturalarının ardından geçilecek kademeli tarife ile esnafa elektrik faturalarında indirim oranı yüzde 25’i bulacak.

KADEMELİ TARİFE NEDİR, NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından ‘Kademeli tarife' getirileceğini duyurmuştu. Sonrasında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni düzenlemeyle esnafın elektrik faturalarında yüzde 25'lik bir indirimin söz konusu olabileceğini açıkladı.

Son artışlarla beraber küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler dahil 2.74 Türk lirasına ulaşmıştı. Sanayide bu rakam 2.28 Türk lirası olarak hesaplanıyordu. Meskenlerde de ilk kademe 1.37 Türk lirası, ikinci kademe 2.06 Türk lirasıydı.

'Yüzde 25 indirim' demek, düşük tarifede elektrik birim maliyetinin 2.06 Türk lirasına düşmesi anlamına geliyor. Yani esnafın elektrik birim maliyetinin konutların ikinci kademesine çekilmesi söz konusu olabileceği iddiası konuşuluyor. Ancak düzenleme ile birlikte bu konu netleşecek.

NASIL BİR RAHATLAMA SAĞLAYACAK?

Nasıl bir rahatlama sağlayacağı, belirlenecek kademe limiti ile belli olacak. Zira her esnafın aylık kullandığı tüketim farklıdır.

Bir fırıncı aylık ortalama 1.436 kwh elektrik tüketirken, bu miktar kuaförde 415 kwh, kıraathanelerde 579, manavda 440, kuyumcuda 701, otelde 6 bin 235, market-bakkalda bin 199, restoran-lokantada bin 759, pastanede bin 985 kwh civarında...

Bu rakamlar, dükkân büyüklüğü, aydınlatma ve cihaz çeşitliliği bakımından farklılık da gösterebilir. Görüldüğü gibi listedeki meslek kollarının esnafının tüketim oranları da birbirinden farklı. Ortalama olarak, aylık tüketim bin 400 kwh gibi bir rakama denk geliyor.

Hükümetin tarife düzenlemesinin kapsama alanını yüzde 65 olarak düşünmesi durumunda, düşük tarifede limitin 800 ila 1000 kwh arasında olmasının beklendiği ifade ediliyor. Böylece, günlük limitin de 25 ila 30 kwh olarak belirlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu da birçok esnafın düşük tarifeden faturalandırılması anlamına geliyor.

Örneğin, bir manavın ortalama günlük tüketimi 12.21 kwh. Ocak ayına ilişkin faturası bin 46 TL civarında. Kuyumcu ortalama günlük tüketimi 22.4 kwh. Faturası ise bin 785 Türk lirası. Ortalama 13.4 kwh elektrik tüketen bir kuaföre bin 30 Türk lirası civarında fatura geliyor...

1 Mart tarihi itibarıyla yeni düzenlemenin devreye girmesiyle birlikte, aşağı yukarı bu örneklerdeki faturalar 250 ila 500 Türk lirası arasında düşeceği söylenebilir.

Ancak, işin teknik kısmını dağıtım şirketleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yürütüyor.

Yapılacak düzenleme ile net rakamlar ortaya çıkacak…